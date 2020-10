I nuovi '88 in Serie A: il Ninja, il croato e gli altri

vedi letture

Il 1988 è stato l'anno del terzo straniero, per il calcio italiano. È l'anno del Kun Aguero, ma anche di un fenomeno assoluto come Federica Pellegrini e di Danilo Gallinari nel basket. Nella Serie A che tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali, cinque volti nuovi arrivano direttamente dall'88.

Il Ninja e il croato. In cerca di riscatto, ognuno a modo suo. Radja Nainggolan doveva trovarlo a Cagliari ma la stagione scorsa alla fine non è stata da incorniciare, per quanto neanche da buttare. Con la valigia fatta fino all'ultimo giorno di mercato, è rimasto alla corte di Conte, che lo apprezza e delle occasioni gliele darà: starà al belga sfruttarle. Così come dovrà fare Nikola Kalinic col suo ruolo da titolare del Verona. Il centravanti che spingeva la Fiorentina a sognare lo scudetto non può essere lo stesso poi scomparso con maglia del Milan: quale dei due sia il vero Kalinic, è una domanda a cui soltanto lui e i suoi gol possono rispondere.

Da tenere d'occhio. Il fedelissimo torna alla corte di Mihajlovic: anche se Lorenzo De Silvestri ha rifiutato l'etichetta di "pretoriano" del tecnico, è un rapporto di fiducia e stima su cui si fonderà la fascia destra del Bologna. A proposito di ritorni: la A riabbraccia Kamil Glik, arrivato per provare a salvare il Benevento dopo i fasti europei col Monaco. Gli faranno concorrenza, a Crotone, due sue coetanei.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1988: Radja Nainggolan (Inter), Nikola Kalinic (Hellas Verona), Lorenzo De Silvestri (Bologna), Kamil Glik (Benevento), Andrea Rispoli (Crotone), Luca Siligardi (Crotone)