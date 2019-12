© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno dei centravanti più vincenti ma pure più discussi del calcio francese. Plurititolato al Real Madrid, Karim Benzema è rimasto fuori dall'ultimo Mondiale ed è out dal progetto della nuova Francia di Didier Deschamps. Nell'ultima annata disastrosa per il Real Madrid, è riuscito comunque a segnare e a essere uno dei riferimenti avanzati della formazione delle Merengues. Mai personaggio da copertina, oscurato sempre da altri galattici, continua comunque a non tramontare e per lui Florentino Perez starebbe già preparando un rinnovo fino all'estate del 2023.

Nome: Karim Benzema

Anno di nascita: 1987

Nazionalità: Francia

Carriera: Olympique Lione, Real Madrid