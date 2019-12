© foto di Simone Lorini

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, come da attese, vince il premio Kopa dedicato ai migliori giovani: "Sono davvero orgoglioso e felice, spero vi godiate la serata in questo scenario meraviglioso: desidero ringraziare l'Ajax che mi ha insegnato tantissimo e la Juventus, mio nuovo club, così come i miei compagni". È stato proprio il detentore Mbappè e consegnarglielo.