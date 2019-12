Fonte: Marco Conterio

Trentanove gol nella stagione 2018/19, Kylian Mbappé è reduce dalla miglior annata della sua giovane carriera. In rapida e costante ascesa, l'attaccante classe '98 ha numeri e potenzialità da grande campione e sembra pronto per raccogliere in un futuro non troppo distante quello scettro che negli ultimi 10-15 anni è stato o di Messi o di Cristiano Ronaldo. Capocannoniere dell'ultima Ligue 1 con 33 gol, Mbappé a 20 anni è già pilastro della nazionale francese di Didier Deschamps e dopo aver vinto il Mondiale nel 2018 da protagonista ha continuato a segnare con regolarità anche con la maglia transalpina.

Nome: Kylian Mbappé

Anno di nascita: 1998

Nazionalità: Francia

Carriera: Monaco, Paris Saint-Germain