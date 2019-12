© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque volte Pallone d’Oro e una serie di premi individuali da riempire una stanza, per non parlare dei successi con le squadre di club – dallo Sporting Lisbona in cui mosse i primi passi fino alla Juventus passando per Manchester United e Real Madrid in cui si è consacrato – fino all’Europeo vinto con il Portogallo, una vera impresa. Cristiano Ronaldo non ha bisogno di presentazioni visto che ormai da un decennio abbondante è considerato il miglior calciatore al mondo al pari con l’eterno rivale Lionel Messi. Diversamente dall’argentino il lusitano ha deciso di non legarsi a un solo club, ma di vincere con diverse maglie addosso, in una sfida sempre nuova con se stesso per dimostrare di essere il numero uno senza discussioni. Per questo lo scorso anno è sbarcato in Italia, per vestire la maglia della Juventus e provare a spezzare la maledizione Champions dei bianconeri. Il primo tentativo è andato a vuoto, ma ci sono altre due possibilità per portare la coppa dalle grandi orecchie a Torino ed entrare nella storia bianconera.

Nome: Cristiano Ronaldo

Anno di nascita: 1986

Nazionalità: Portogallo

Carriera: Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus