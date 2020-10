Pelè dice 80 - La sua lista dei cento(venticinque) giocatori migliori al mondo

vedi letture

Pelè compie oggi 80 anni. Il dio del calcio tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio dei settanta, forse il miglior giocatore di tutti i tempi, sicuramente quello della sua epoca. Nel 2004 la FIFA gli ha chiesto di stilare la lista dei 100 migliori giocatori, 50 in attività e 50 ritirati. Probabilmente troppo pochi per O Rey, che chiese (e ottenne) di arrivare a 125, di cui 75 ritirati. Come tutte le liste ottenne critiche per l'assenza di qualche grande, così come l'esagerata presenza di altre nazioni. Presenti anche due donne, Mia Hamm e Michelle Akers

Argentina: Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Alfredo Di Stéfano, Mario Kempes, Diego Maradona, Daniel Passarella, Javier Saviola, Omar Sívori, Juan Sebastián Verón e Javier Zanetti

Belgio: Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff e Franky Van der Elst

Brasile: Carlos Alberto, Cafu, Falcão, Pelé, Júnior, Rivaldo, Rivelino, Roberto Carlos, Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Djalma Santos, Nílton Santos, Sócrates e Zico

Bulgaria: Hristo Stoichkov

Camerun: Roger Milla

Cile: Elías Figueroa e Iván Zamorano

Colombia: Carlos Valderrama

Corea del Sud: Hong Myung-bo

Croazia: Davor Šuker

Danimarca: Brian Laudrup, Michael Laudrup e Peter Schmeichel

Francia: Eric Cantona, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Just Fontaine, Thierry Henry, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Michel Platini, Lilian Thuram, Marius Trésor, David Trezeguet, Patrick Vieira e Zinedine Zidane

Germania: Michael Ballack, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Oliver Kahn, Jürgen Klinsmann, Sepp Maier, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge e Uwe Seeler

Ghana: Abédi Pelé

Giappone: Hidetoshi Nakata

Inghilterra: Gordon Banks, David Beckham, Bobby Charlton, Kevin Keegan, Gary Lineker, Michael Owen e Alan Shearer

Irlanda: Roy Keane

Irlanda del Nord: George Best

Italia: Roberto Baggio, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Giampiero Boniperti, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Francesco Totti, Christian Vieri e Dino Zoff

Liberia: George Weah

Messico: Hugo Sánchez

Nigeria: Jay-Jay Okocha

Olanda: Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Edgar Davids, Ruud Gullit, René van de Kerkhof, Willy van de Kerkhof, Patrick Kluivert, Johan Neeskens, Ruud van Nistelrooy, Rob Rensenbrink, Frank Rijkaard e Clarence Seedorf

Paraguay: Romerito

Perù: Teófilo Cubillas

Polonia: Zbigniew Boniek

Portogallo: Eusébio, Luís Figo e Rui Costa

Repubblica Ceca: Josef Masopust e Pavel Nedvěd

Romania: Gheorghe Hagi

Russia: Rinat Dasayev

Scozia: Kenny Dalglish

Senegal: El Hadji Diouf

Spagna: Emilio Butragueño, Luis Enrique e Raúl

Stati Uniti d’America: Michelle Akers e Mia Hamm

Turchia: Rüştü Reçber e Emre Belözoğlu

Ucraina: Andriy Shevchenko

Ungheria: Ferenc Puskás

Uruguay: Enzo Francescoli