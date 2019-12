© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosa farà Cristiano Ronaldo dopo il calcio? Il campione portoghese della Juventus ha provato a rispondere a questa domanda a margine della Dubai Sport Conference: "Nella mia vita cerco sempre di imparare, di interessarmi a ciò che mi piace. Voglio recuperare il tempo che ho perso per lo studio perché c'è vita dopo il calcio. Vincere una Champions in più o in meno non mi renderà più felice, anche se ovviamente voglio sempre vincerla. Mi preparo per una vita nuova in cui voglio cimentarmi in nuove cose: voglio migliorare il mio inglese, fare un film a Hollywood... E per farlo devi uscire dalla tua zona di confort, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e sfidare te stesso. E ovviamente circondarti di persone intelligenti".