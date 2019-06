I piani di Pep: ultima stagione al City, poi anno sabbatico e nuova sfida

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola lascerà il Manchester City, ma con un anno di ritardo rispetto alle aspettative dei tifosi della Juventus, che sperano ancora di vedere il catalano sulla panchina bianconera. In Inghilterra sono convinti che l'addio dell'ex tecnico del Barcellona avverrà al termine della prossima stagione, la quarta alla guida del club inglese: una soglia che Guardiola non ha mai superato nella sua carriera. L'ultima annata è stata particolarmente dura e dispendiosa sul piano psicologico; Guardiola è abituato a curare in modo maniacale ogni dettaglio del proprio lavoro e sembra provato per le energie impiegate nella conquista di tre titoli. Così, nel suo futuro sembra esserci un anno di riposo, come già successo nel 2012, quando lasciò il Barça e si prese dodici mesi di pausa, prima di ricominciare dal Bayern Monaco. L'obiettivo è quello di vincere la Champions con i Citizens e poi staccare la spina per un po', ripartendo nel 2021 con una nuova sfida. Magari in Italia.