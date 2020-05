I possibili calendari Champions ed Europa League: le date di Juve, Inter, Napoli, Roma, Atalanta

La Gazzetta dello Sport, nel ribadire le perplessità della UEFA sul protocollo italiano e la quarantena di squadra in caso di nuova positività di un calciatore, prova a disegnare il tabellone delle coppe europee che verosimilmente dovrebbero ripartire ad agosto, una volta conclusi i vari campionati. Le prime sfide da giocarsi in tal senso, nei piani di Nyon, sarebbero gli ottavi di Europa League che vedono impegnate Inter e Roma. Da capire se quelle sfide contro Getafe e Siviglia saranno a gara unica o col classico format andata/ritorno. Date possibili? 3 e 6 agosto, oppure direttamente il 6 in caso di gara unica. Poi, il 7 e l’8 agosto, torna la Champions la cui finale resta fissata per il 29 agosto. L’ultimo atto dell’Europa League andrebbe in scena qualche giorno prima, il 26 o il 27 agosto. Di seguito l’idea completa del calendario internazionale:

L’ipotetico calendario CHAMPIONS LEAGUE

Ritorno ottavi

Venerdì 7 agosto: Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

Sabato 8 agosto: Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli

Quarti andata e ritorno

11-12 agosto e 14-15 agosto

Semifinali andata e ritorno

18-19 agosto e 21-22 agosto

Finale a Istanbul

Sabato 29 agosto