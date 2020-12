Primo bivio per l'Inter. I tifosi del 'Gladbach: "Le cose vanno meglio con la Coca-Cola"

"Ricordati Inter: le cose vanno meglio con la Coca-Cola". E' lo striscione esposto questa notte dai tifosi del 'Gladbach fuori l'albergo dell'Inter, uno striscione che ha fatto da corredo a una lunga serie di fuochi d'artificio che verso le ore 4 hanno svegliato tutto il gruppo nerazzurro.

Ma a cosa hanno fatto riferimenti i tifosi tedeschi? Agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni 1971/72. Dopo aver vinto 4-2 a Milano, la squadra nerazzurra andò in Germania e perse 7-1. Ma quella partita venne annullata perché sul 2-1 a favore dei tedeschi Roberto Boninsegna, allora attaccante dell'Inter, venne colpito da una lattina di Coca-Cola (a suo avviso piena, per i tifosi tedeschi vuota, ndr) che lo costrinse a uscire dal campo.

La partita venne così annullata e rigiocata, il 1° dicembre 1971, in campo neutro a Berlino. Finì 0-0 e l'Inter stacco così il pass per i quarti di finale: il cammino poi non si fermo fino alla finale, quando l'Inter fu battuta dall'Ajax di Cruijff.