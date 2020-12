Primo bivio per l'Inter. Il 'Gladbach ha chiesto scusa per i petardi fatti esplodere dai tifosi

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

La giornata però non è iniziata benissimo: la squadra di Conte è stata svegliata alle 4 di stamattina da un gruppo di tifosi del Borussia Mönchengladbach che si sono ritrovati davanti all'hotel nerazzurro e hanno cominciato a illuminare a giorno la zona con una serie di fuochi d'artificio e petardistile Capodanno, durati ininterrottamente circa cinque minuti.

Episodi su cui adesso sta provando a fare chiarezza la polizia locale, anche perché costituiscono in Germania reato amministrativo sia per la legge contro l'esplosione di fuochi d'artificio che per quella che controlla le immissioni. Intanto, fa sapere 'Kicker', il club tedesco s'è già scusato con l'Inter per quanto accaduto questa notte.