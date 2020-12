Primo bivio per l'Inter. Quinta Champions per Conte allenatore: così nei 4 precedenti

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Per Antonio Conte quella in corso è la quinta Champions League da allenatore: nei quattro precedenti, il miglior risultato è stato quello ottenuto al debutto, nella stagione 2012/13. In quell'occasione, Conte raggiunse i quarti di finale e venne eliminato dal Bayern Monaco, che poi vinse la competizione. Decisamente peggio un anno dopo, l'ultima Champions alla guida della Juventus: in un girone piuttosto agevole i bianconeri arrivarono terzi nel gruppo B, alle spalle di Real Madrid e Galatasaray. La Juve fu retrocessa in Europa League, competizione che vide i campioni d'Italia protagonisti fino alle semifinali, quando vennero eliminati dal Benfica.

La terza Champions da allenatore Conte l'ha vissuta al Chelsea. Dopo aver vinto la Premier League, il tecnico leccese superò il girone di Champions ma poi fu eliminato agli ottavi di finale del Barcellona.

La quarta, infine, è quella di un anno fa alla guida dell'Inter: terzo in un girone di Champions molto complicato alle spalle di Barcellona e Borussia Dortmund, l'Inter ha proseguito poi il suo cammino europeo in Europa League fino alla finale persa contro il Siviglia.