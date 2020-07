Processo a Sarri, contro il Cagliari 34 tiri e 0 gol. In Europa servirà più concretezza

Processo a Maurizio Sarri sui giornali quest'oggi in edicola. A una settimana dalla sfida contro il Lione, in tanti hanno analizzato i limiti di un tecnico che - ha scritto oggi la 'Gazzetta dello Sport - potrebbe essere messo in discussione in caso di mancato passaggio ai quarti di finale di Champions League.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' mette invece in evidenza che contro il Cagliari l'attacco è sembrato piuttosto sterlie: 34 tiri e 0 gol contro il Cagliari. I bianconeri concretizzano molto meno rispetto a quanto creano e il problema - si legge - non è certo limitato all'ultimo match di campionato. Tra una settimana contro il Lione servirà una svolta, anche perché si partirà dal'1-0 a favore dei francesi e la Juve dovrà quindi realizzare due gol per passare il turno.