Promossi e bocciati: Bologna, eterno Palacio. Nagy non si adatta

© foto di Federico Gaetano

Una stagione da fallimentare a epica, quella del Bologna. L'artefice ha chiaramente un nome e cognome: Sinisa Mihajlovic. In campo i protagonisti assoluti sono stati Rodrigo Palacio e Riccardo Orsolini. L'argentino, nonostante le sole tre reti segnate, si è rivelato elemento imprescindibile per le qualità tecniche e l'esperienza; l'italiano ha dato freschezza e con l'arrivo del tecnico serbo e il ricollocamento nella sua posizione naturale è letteralmente esploso: 6 reti nelle ultime 11 partite. Idolo del pubblico per la sua generosità, viene promosso anche "El Ropero" Santander così come Poli e uno Skorupski che si meritava una chance da titolare in Serie A. Una stagione sofferta non può che avere anche delle note dolenti: Nagy era arrivato al Bologna con grandi credenziali ma se i primi due anni potevano essere di adattamento, in questa stagione poche sono le attenuanti. Altro flop per Falcinelli, alla seconda stagione consecutiva da polveri bagnate. Tolto il già citato Skorupski c'è davvero poco da salvare in difesa, a centrocampo Dzemaili ha fatto un deciso passo indietro mentre il Pulgar visto quest'anno ha mostrato due facce: pessima quella dell'era Inzaghi, ottima quella con Miha.

Promossi

6,46 PALACIO (28 presenze)

6,22 ORSOLINI (35)

6,13 SANTANDER (32)

6,08 POLI (30)

6,07 SKORUPSKI (38)

Bocciati

5,96 SANSONE (15)

5,96 DIJKS (25)

5,96 DANILO (35)

5,94 SORIANO (17)

5,93 LYANCO (13)

5,91 PULGAR (28)

5,89 MBAYE (23)

5,89 DZEMAILI (28)

5,84 MATTIELLO (17)

5,79 CALABRESI (18)

5,76 SVANBERG (23)

5,75 KREJCI (18)

5,64 FALCINELLI (16)

5,63 HELANDER (20)

5,46 NAGY (14)

Da rivedere

6 DESTRO (17)

6 VALENCIA (1)

5,70 EDERA (4)

5,5 DONSAH (6)

5,5 PAZ (2)