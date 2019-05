Promossi e bocciati: Chievo, si salvano solo Sorrentino e Pellissier

Una stagione chiusa mestamente con 17 punti non può che avere pochi, pochissimi elementi da salvare. Nel Chievo gli unici a meritarsi la sufficienza sono i senatori Stefano Sorrentino e Sergio Pellissier. Per entrambi è stata l'ultima stagione da calciatori del Chievo, sebbene con addii decisamente diversi. La squadra ripartirà con volti nuovi, più giovani e qualcuno è già stato provato in questo finale di stagione: Semper, ad esempio, promette bene. Lo sloveno ha rimpiazzato proprio Sorrentino nelle ultime giornate di campionato e sulla trequarti occhio a Vignato, che ha evidenziato bei numeri alternati a qualche prova a vuoto: le controindicazioni degli elementi più "verdi".

Promossi

6,27 SORRENTINO (31)

6,18 PELLISSIER (19)

Bocciati

5,79 BANI (30)

5,79 GIACCHERINI (26)

5,77 CESAR (14)

5,74 DEPAOLI (33)

5,74 HETEMAJ (30)

5,72 LERIS (23)

5,65 STEPINSKI (35)

5,65 MEGGIORINI (24)

5,64 BARBA (30)

5,61 RIGONI (24)

5,59 JAROSZYNSKI (19)

5,57 ROSSETTINI (21)

Da rivedere

6,17 SEMPER (6)

6,17 SCHELOTTO (4)

6,03 KIYINE (23)

5,94 VIGNATO (10)

5,65 TOMOVIC (10)

5,58 DIOUSSE (14)

5,50 BURRUCHAGA (1)

5,50 PIAZON (4)

5,50 SECULIN (2)

5,45 ANDREOLLI (8)

5,41 DJORDJEVIC (13)

5,33 FREY (5)

5,17 PUCCIARELLI (10)

5,00 GRUBAC (3)

5,00 KARAMOKO (2)

5,00 NDRECKA (1)

4,50 TANASIJEVIC (1)