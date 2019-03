Quanto vale l'Inghilterra? Kane gioiello, Southgate si coccola 728 milioni

Dati Transfermarkt.

Road to Euro 2020: inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

UN URAGANO DA 150 MILIONI -

Il gioiello in cassaforte ha le fattezze di Harry Kane, valutato 150 milioni di euro. Ma è l'attacco, in generale, a essere davvero stellare. Tanto che Jadon Sancho, coi suoi 80 milioni di euro, finisce addirittura per accomodarsi in panchina. Una selezione, quella dei Tre Leoni, che arriva a un totale di 728 milioni di euro.

Modulo tipo: 4-3-3

Jordan Pickford (Everton) 40 mln

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 50 mln

Harry Maguire (Leicester) 45 mln

John Stones (Manchester City) 15 mln

Ben Chilwell (Leicester City) 60 mln

Dele Alli (Tottenham) 100 mln

Eric Dier (Tottenham) 40 mln

Jordan Henderson (Liverpool) 28 mln

Raheem Sterling (Manchester City) 120 mln

Harry Kane (Tottenham) 150 mln

Marcus Rashford (Manchester United) 80 mln

Valutazione complessiva: 728 mln