Quanto vale la Danimarca? Eriksen il gioiello, valutazione da 85 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

ERIKSEN ALZA LA MEDIA - Sono solo cinque i giocatori che superano la valutazione di 10 milioni, con un sesto - cioè Andersen - che finisce in panchina a causa della presenza di Kjaer e Christensen, i titolari del ruolo. Così a dominare, dall'alto dei suoi 85 milioni, è il talento del Tottenham, Christian Eriksen, evidentemente il più costoso. Interessante la valutazione di Yussuf Poulsen, dei Red Bull Lipsia, che arriva a toccare i 30 milioni, più di Delaney e Dolberg, forse più celebrati.

Modulo tipo: 4-3-3

Schmeichel (Leicester) 12 milioni

Ankersen (FC Copenaghen) 2,5 milioni

Christensen (Chelsea) 35 milioni

Kjaer (Siviglia) 10 milioni

Stryger Larsen (Udinese) 4 milioni

Schone (Ajax) 3 milioni

Delaney (Borussia Dortmund) 27 milioni

Poulsen (Red Bull Lipsia) 30 milioni

Christian Eriksen (Tottenham) 85 milioni

Pione Sisto (Celta Vigo) 10 milioni

Kasper Dolberg (Ajax) 22 milioni

Valutazione complessiva: 237,5 milioni