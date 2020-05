Quanto valgono i club? Per KPMG Juventus fuori dalle prime dieci, Inter vicina al miliardo

vedi letture

Per la prima volta non c’è un’italiana nella top10 delle squadre più valutate del calcio europeo. La Juventus è scivolata all’undicesimo posto, dietro l’Arsenal - decimo - e superato soprattutto dal Paris Saint Germain, che un anno fa era undicesimo. I bianconeri sono distanti di 113 milioni di euro dai Gunners.

3 MILIARDI DI EURO - A capeggiare la classifica è il Real Madrid, come un anno fa, davanti al Manchester United. In terza posizione c’è il Barcellona che ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 3 miliardi, superando il Bayern Monaco che aveva messo la freccia nel 2019, in seguito a un’ottima annata.

LA TOP10 - Oltre ai già citati, al quinto posto c’è il Liverpool campione d’Europa, che vale 2.565 milioni di euro. Poi Manchester City, Chelsea, Tottenham e Arsenal e Tottenham. A spezzare l’egemonia inglese ci pensa il Paris Saint Germain che sopravanza sia la Juventus che l’Arsenal e si piazza al nono posto, con 1.825 milioni di euro di valore

LA CLASSIFICA (in milioni di euro)

1 - Real Madrid - 3.360

2 - Manchester United - 3.290

3 - Barcellona - 3.049

4 - Bayern Monaco - 2.774

5 - Liverpool - 2.565

6 - Manchester City - 2.528

7 - Chelsea - 2.133

8 - Tottenham - 1.984

9 - Paris Saint Germain - 1.825

10 - Arsenal - 1.778

11 - Juventus - 1.665

14 - Inter - 939

16 - Roma - 572

17 - Napoli - 563

22 - Milan - 495

28 - Lazio - 312