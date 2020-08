Quarti di Champions: Bayern schiacciasassi. Ma di fronte c'è il Barça

vedi letture

Il Bayern Monaco che ha stravinto la Bundesliga, terminata lo scorso 27 giugno, ha voglia di dimostrare che il 4-1 al Chelsea non è certamente solo un caso isolato. Di fronte c'è un Barcellona che è rinfrancato dalla vittoria contro il Napoli, che regala una buona dose di tranquillità, ma gli uomini di Flick sono convinti di potere arrivare fino in fondo, fino alla finale e una Champions che manca da tempo.

Come arriva alla Champions - Il Bayern Monaco è la solita macchina dagli equilibri perfetti e dalla forza indiscussa. Il successo in Bundes ha certificato l'ottimo lavoro fatto dal tecnico e la squadra oggi sembra ancora più forte rispetto al pre pandemia. Non c'è nemmeno il dubbio principale è legato ai tanti giorni senza impegni ufficiali, visto che la vittoria contro il Chelsea ha dato un'altra dimostrazione di forza assoluta.

Non gioca da 6 giorni (al momento della gara), ultima partita Bayern Monaco-Chelsea 4-1

Assenze, dubbi e cessioni - Non ha particolari problemi di formazione, il tecnico Flick. E di conseguenza neppure troppi dubbi, che permetteranno ai bavaresi di schierare la formazione, anche se in difesa mancherà il francese Pavard alle prese con fastidi alla caviglia. Disponibile anche Coutinho, che fin dai primi momenti aveva confessato al Barça la propria voglia di restare in Baviera fino al termine della Champions League nonostante il quasi certo non riscatto a fine stagione.

La possibile formazione - (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Alaba; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski