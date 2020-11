Rendimento nuovi acquisti, alla Roma il maggior impatto. Lazio e Torino in coda

Roma, Spezia, Cagliari. Se a decidere la classifica fossero i gol dei nuovi acquisti, sarebbe questa la classifica della Serie A 2020/2021. Trascinati da Pedro, i volti nuovi dei capitolini sono infatti andati a segno in ben 12 occasioni. Un’enormità: il 75% dei gol segnati dalla squadra di coda arriva infatti da giocatori prelevati durante l’ultimo mercato estivo. Seguono i liguri (8 gol dello Spezia sono arrivati da nuovi acquisti) e i sardi (7 gol dai nuovi per il Cagliari, ma in questo caso si parla appena del 50 per cento del totale). Se guardiamo invece alla percentuale di gol tra nuovi e vecchi, vince il Genoa, ma in questo caso pesano i pochi gol siglati dai rossoblù in assoluto: ben 6 su 7, comunque, arrivano da nuovi acquisti.

Spezia primo per impiego. La rivoluzione ligure, oltre che sui gol, ha un impatto anche sul numero di calciatori utilizzati da Vincenzo Italiano. Ben 17 i nuovi acquisti schierati che il tecnico non avrebbe potuto impiegare nella scorsa stagione. Seguono a ruota Ivan Juric, che nel Verona ha fin qui mandato in campo in campionato ben 15 nuovi acquisti, e Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone con 14 nuovi acquisti fatti giocare.

Lazio tra i fanalini di coda. I biancocelesti, finora, hanno rimediato soltanto un gol in campionato grazie a un nuovo acquisto (Andreas Pereira). Con loro, anche Bologna, Crotone, Udinese e Torino, almeno per quanto riguarda la Serie A. In termini di rete, sono comunque i granata ad aver beneficiato meno dei nuovi arrivati anche in termini relativi: solo l’8,3% dei gol della squadra di Marco Giampaolo è stato segnato da un calciatore che non fosse già all’ombra della Mole la scorsa stagione. In media, sui 241 gol segnati in questa Serie A, 76 sono arrivati da nuovi acquisti: il 31,5% del totale.