Rendimento nuovi acquisti, Samp: baby Damsgaard, impatto migliore dei big Keita e Adrien Silva

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Mercato importante ma mirato, quello portato avanti dalla Sampdoria nel mese di settembre e nei primi giorni di ottobre. Osti, Pecini e Romei hanno ascoltato le esigenze di mister Ranieri e portato a Genova giocatori di spessore, ma pure di prospettiva. Fino ad oggi, strano a dirsi, ma l’acquisto più azzeccato, o almeno quello più utilizzato, è il classe 2000 Mikkel Damsgaard, 7 presenze e 1 gol. I tre big arrivati dal mercato, invece, ancora non hanno reso per quanto atteso: il più presente è stato Candreva con 5 apparizioni, 4 invece i gettoni di Adrien Silva e Keita Balde. Una presenza anche per il portiere Karlo Letica, ma in Coppa Italia.

I NUMERI

Mikkel Damsgaard - 7 presenze, 1 gol, 331 minuti

Antonio Candreva - 5 presenze, 304 minuti

Adrien Silva - 4 presenze, 133 minuti

Keita Balde - 4 presenze, 123 minuti

Karlo Letica - 1 presenza, 90 minuti