Rendimento nuovi acquisti, Sassuolo: Ayhan e Maxime Lopez con un buon impatto

vedi letture

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Il grande lavoro di quest’estate del Sassuolo è stato mantenere in rosa praticamente tutti i migliori per Roberto De Zerbi, inserendo poi alcuni giocatori di livello internazionale per aumentare le rotazioni. Il turco Kean Ayhan è approdato dopo la retrocessione del Fortuna Dusseldorf, grazie a un cavillo e una clausola rescissoria da solamente 2 milioni. Già 338 minuti con 7 presenze in campionato per il centrale difensivo. Chi sta facendo molto bene è Maxime Lopez, preso dall’Olympique Marsiglia, che nei suoi 270 minuti ha dato grande qualità a centrocampo e che si candida a essere una delle sorprese dell’anno. Infine Schiappacasse che, in avanti, ha una grande concorrenza e che quindi non ha ancora esordito.

I NUMERI

Kaan Ayhan - 7 presenze, 338 minuti

Maxime Lopez - 4 presenze, 270 minuti

Nicolas Schiappacasse - 0 presenze, 0 minuti