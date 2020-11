Rendimento nuovi acquisti, Torino: Bonazzoli a secco, Linetty è un fedelissimo

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - La scelta di Marco Giampaolo come allenatore ha portato a determinate richieste per il presidente granata Urbano Cairo. Particolarmente modificate le fasce in difesa, dove sono arrivati Murru, Rodriguez e Vojvoda, tutti molto spesso in campo e che si alternano nelle rotazioni. Jacopo Segre e Karol Linetty sono stati inseriti a centrocampo: l'ex Chievo per ora ha raccolto solamente 101 minuti in 3 presenze, mentre il polacco è stato una richiesta espressa da parte dell'allenatore, ex Sampdoria: un fedelissimo da 8 presenze, 1 gol e 663 minuti giocati, uno dei più utilizzati nell'intera Serie A. Due gli arrivi anche in attacco: Amer Gojak dalla Dinamo Zagabria, per ora con 157 minuti all'attivo, ma anche Federico Bonazzoli dalla Sampdoria, per cui è stata versata una cifra importante. È ancora a secco al netto dei 403 minuti giocati.

I NUMERI

Nicola Murru - 5 presenze, 237 minuti

Ricardo Rodriguez - 6 presenze, 399 minuti

Mergim Vojvoda - 7 presenze, 387 minuti

Jacopo Serge - 3 presenze, 101 minuti

Karol Linetty - 8 presenze, 1 gol, 663 minuti

Amer Gojak - 3 presenze, 157 minuti

Federico Bonazzoli - 7 presenze, 403 minuti