Rendimento nuovi acquisti, Udinese: Pereyra e Arslan convincono. 4 gol su 9 dai nuovi

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Tra nuovi acquisti e rientri dal prestito, Luca Gotti da inizio campionato può disporre di ben 13 giocatori che non aveva in rosa alla fine dell’ultima stagione. Non tutti titolari, anzi: gli unici due ad aver giocato più della metà dei 720 minuti complessivamente disputati in stagione dai friulani sono infatti Torgay Arslan e Roberto Pereyra. C’è da segnalare però che Makengo, Deulofeu e Pussetto sono arrivati solo alla quarta giornata: soprattutto i primi due hanno quindi avuto un discreto spazio. Sfortunato Coulibaly, partito titolare ma attualmente ai box, mentre Bonifazi era indisponibile in avvio e troverà più spazio. Da segnalare che ben 4 dei 9 gol stagionali siglati dai bianconeri sono arrivati da un nuovo acquisto.

I NUMERI

Roberto Pereyra - 5 presenze, 1 assist, 418 minuti

Torgay Aslan - 7 presenze, 413 minuti

Thomas Ouwejan - 6 presenze, 1 assist, 296 minuti

Ignacio Pussetto - 5 presenze, 2 gol, 1 assist, 290 minuti

Gerard Deulofeu - 5 presenze, 1 gol, 192 minuti

Fernando Forestieri - 7 presenze, 1 gol e 1 assist, 207 minuti

Mamadou Coulibaly - 4 presenze, 183 minuti

Jean-Victor Makengo - 3 presenze, 140 minuti

Nahuel Molina - 3 presenze, 138 minuti

Kevin Bonifazi - 3 presenze, 106 minuti

Simone Scuffet - 1 presenza, 90 minuti

Cristo - 1 presenza, 13 minuti

Petar Micin - 0 presenze