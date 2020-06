Repubblica - Lega Serie A, ultimatum a Sky: se non paga, il 12 luglio sarà staccato il segnale

Ultimatum della Lega Serie A a Sky: se non paga l'ultimo bimestre (131 milioni) - riporta l'edizione on line di Repubblica - il 12 luglio sarà staccato il segnale e la pay tv non potrà più trasmettere le partite del campionato, proprio nella fase decisiva. Se da un parte in fatti Dazn ha promesso di pagare entro luglio con un piano di rientro (accettato dai presidenti) - si legge - da Sky invece per ora rimane il silenzio. La Lega quindi ha deciso: staccherà il segnale dal 12 luglio sino alla fine della stagione, fissata per il 2 agosto. Zero partite in pay (e nemmeno in chiaro visto che il progetto di Spadafora è saltato).