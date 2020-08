Repubblica - Pirlo darà priorità a CR7, Dybala vuole più spazio. Mercato possibile soluzione

Approfondimenti sulle colonne di Repubblica.it in merito alla nuova Juve che sta nascendo e alla coesistenza tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nell'undici di Andrea Pirlo.

Il nuovo tecnico bianconero - si legge - darà priorità al campione portoghese nella piena consapevolezza che in questi due anni, pur facendo bene individualmente (soprattutto nel secondo), il feeling non sia mai scattato. Dybala per il prossimo anno reclama ancora più un ruolo centrale, sta trattando il rinnovo del contratto, ma non è da escludere che proprio come un anno fa la Juve possa decidere di metterlo sul mercato per ricavarci una cifra intorno ai 100 milioni di euro da reinvestire in un numero 9 più adatto a far da spalla a CR7.