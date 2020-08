Repubblica.it - Conte ha nostalgia della Premier League. L'Inter non pensa all'esonero

Repubblica.it fa il punto sulla panchina dell'Inter all'indomani del durissimo sfogo di Antonio Conte contro la società. Il tecnico leccese - si legge - ha grossa nostalgia della Premier League e potrebbe salutare se avesse la certezza di avere una panchina pronta in Inghilterra. Ma, al momento, in Premier League nessuna big pensa al cambio di allenatore ed ecco perché la sua permanenza all'Inter sembra altamente probabile. Dall'altro lato, il club nerazzurro che ha sotto contratto anche Luciano Spalletti per un altro anno non ha alcuna intenzione di esonerarlo.