Riecco la Serie A - Da Colombo a Raspadori, i 10 giovani che potrebbero essere i "nuovi Tonali"

Dopo una breve pausa, torna la Serie A! La stagione 2020/21 avrà ufficialmente inizio domani alle 18, con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà in questa giornata di vigilia con approfondimenti e speciali, per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo campionato.

Ecco la lista dei 10 giovani che potrebbero esplodere e ripercorrere la strada tracciata lo scorso campionato da Sandro Tonali:

Lorenzo Colombo, Milan - "Vice Ibra? Può farsi trovare pronto". A parlare è Stefano Pioli, che pochi giorni fa ha aperto alla possibilità di vedere il centravanti classe 2002 con la maglia rossonera, ovviamente alle spalle di Ibrahimovic. Talento sfornato dal settore giovanile del Milan, farà di tutto per guadagnarsi spazio.

Edoardo Vergani, Bologna - Punta centrale classe 2001 passato dall'Inter al Bologna nei giorni scorsi, con Sinisa Mihajlovic può trovare minuti e, chissà, magari pure gol importanti. I rossoblù punteranno forte sulla gioventù e l'ex nerazzurro ha tutte le qualità per emergere.

Nicolò Rovella, Genoa - Centrocampista centrale di proprietà del Grifone, salito in prima squadra dalla Primavera, all'attivo ha già un paio di gettoni in Serie A. Gli scout ne parlano un gran bene, a stagione iniziata potrebbe risultare arma in più importante all'interno delle rotazioni di Maran.

Riccardo Calafiori, Roma - La società giallorossa ha provato a sondare il mercato per un eventuale prestito, ma ad oggi il terzino mancino classe 2002 è a disposizione di Paulo Fonseca. E anche alla luce della partenza di Kolarov, il suo impiego non è assolutamente da escludere.

Vincenzo Millico, Torino - Che sia la stagione della definitiva esplosione del talento del Torino? Attaccante esterno classe 2000, nei prossimi giorni potrebbe partire in prestito per trovare maggior minutaggio e un impianto di gioco più congeniale alle sue qualità. Nella squadra giusta potrebbe fare un importante step in avanti.

Giacomo Raspadori, Sassuolo - L'ultima parte della scorsa stagione ce lo ha fatto conoscere. Per qualcuno ricorda Aguero nel modo di giocare, ma al di là dei paragoni ingombranti nel sistema di gioco di De Zerbi ha già dimostrato di poterci stare. E di trovare la porta con assoluta facilità.

Riccardo Ladinetti, Cagliari - Uno dei pallini del club sardo e del suo settore giovanile. Il classe 2000 ha contribuito alla bella stagione dei baby cagliaritani, play di un centrocampo a 3, può trovare minuti già in questa stagione.

Sebastiano Esposito, Inter - Il classe 2002 è oramai volto noto dei colori nerazzurri. Questa potrà essere la stagione dei saluti all'Inter, l'ipotesi prestito in cerca di spazio e minuti è quella oggi più probabile. Per poi tornare, pronto, alla Pinetina.

Lorenzo Pirola, Inter - Difensore centrale classe 2002, in ballo ha ancora il rinnovo con i nerazzurri. Da capire se sarà alternativa nell'Inter dei senatori di Conte o se cercherà minuti altrove. Proprio come aveva fatto Bastoni.

Jacopo Da Riva, Atalanta - Centrocampista centrale salito alle cronache per essere entrato in campo in Champions col PSG. Dinamismo e duttilità, in entrambe le fasi di gioco, Gasperini ha già dimostrato di riporre fiducia nel classe 2000.