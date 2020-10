Riparte l'Europa League: c'è l'altro Luis Suarez, da Londra a Granada

vedi letture

PSV Eindhoven-Granada alle 18:55

Luis Suarez, centravanti, in estate ha scelto la Spagna. Ha scelto Granada. Nulla di sbagliato, trattasi solo d'omonimia, ma la coincidenza dei giorni e del trasferimento del colombiano in Andalusia ha certo destato curiosità in questa estate. non è il Pistolero e mai lo sarà, però la curiosità è che anche lui poteva finire dal Watford alla corte di Diego Pablo Simeone ai Colchoneros. Granada è stata però una delle grandi sorprese dell'ultima Liga e anche in questa stagione l'inizio della formazione di Diego Martinez è stato ottimale: cinque partite giocate e 10 punti, come il Real Madrid, in una rosa che ha nomi noti agli appassionati come Kenedy, Roberto Soldado, Maxime Gonalons e Nehuen Perez.

L'altro Suarez La parabola della carriera è la continua ricerca di un posto nel mondo. Lasciata la sua Santa Marta, è andato proprio nelle giovanili del Granada, che allora era dei Pozzo e allora nel 2017 il Watford. Valladolid, Gimnastic, Saragozza, dove è esploso e diventato un uomo mercato. In Inghilterra, di fatto, non ha mai giocato e col Granada finora solo due scampoli di partita, nel suo nuovo inizio in Andalusia, sedici minuti e la ricerca del primo gol. L'altro Suarez, oggi all'esordio europeo.