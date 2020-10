Riparte l'Europa League: il futuro del calcio polacco sono due baby del Lech Poznan

La Polonia come nuova frontiera del talento. Scoperta e riscoperta anche dall'Italia in tempi recenti, dopo che è stata depredata dei suoi migliori crack soprattutto dalla Germania. E non si tratta solo di confine ma di struttura e intuito. Sicché, negli ultimi anni, anche la Serie A ha riscoperto quella che è realmente una delle terre più floride in quanto a giocatori di qualità, in ogni ruolo e posizione.

Attenti a quei due Il Lech Poznan, oggi in campo alle 18:00 in casa contro il Benfica, ha due giocatori che sono già nel mirino di mezza Europa. Il primo è stato seguito da Juventus, Atalanta e soprattutto dal Torino, ovvero Filip Marchwinski. E' considerato da addetti ai lavori e appassionati il futuro del calcio polacco: classe 2002, regista d'attacco, assist man e piede felpato, ha la struttura fisica del centrale difensivo ma il piede e l'estro del piccolo. Centonovanta centimetri da tener sott'occhio, così come Jakub Kaminski: classe 2002, ala mancina diciottenne già parte dell'Under 21 con cui ha già esordito. E segnato. Sono due dei giocatori più hot da seguire in questa Europa League.