Rischio en plein inglese in Europa: quattro semifinaliste per due coppe

Con i risultati dei quarti di finale di Europa League e il passaggio del turno sia dell'Arsenal che del Chelsea, l'Inghilterra potrebbe raggiungere un risultato incredibile: non solo è in corsa per un successo sia in Champions League che in Europa League, ma il sorteggio ha regalato persino lo scenario di due finali tutte britanniche. Nell'ipotesi sarebbero Chelsea-Arsenal, ovviamente in Europa League, e Liverpool-Tottenham in Champions League.