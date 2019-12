Riyad -1, Supercoppa in Arabia Saudita. Con meno di mille italiani

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cento. Ottocento. Ventiduemila. Il rapporto di tifosi annunciati e presenti al King Saud University Stadium di Riyadh per la gara di domani tra Juventus e Lazio, Supercoppa Italiana, sarà questo. Circa cento sono infatti i sostenitori biancocelesti attesi a oltre cinque ore e due di fuso orario di distanza, nel bel mezzo dell'Arabia Saudita. Quasi un migliaio quelli juventini presenti nell'impianto saudita mentre ventimila circa saranno invece i sostenitori arabi, da immaginare per lo più simpatizzanti bianconeri, per uno stadio già sold out.

Lazio in anticipo La Lazio è arrivata a Riyadh nella serata di giovedì, la Juventus invece ieri due giorni dopo la gara di Genova contro la Sampdoria. Sarà la seconda finale del 2019 per entrambe, dopo la Supercoppa di gennaio per i bianconeri, dopo quella di Tim Cup per i biancocelesti. Due successi, uno a testa. A chi il secondo, davanti al tutto esaurito saudita?