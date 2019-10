Road to Euro 2020 - I migliori marcatori finora: nessuno come Zahavi

© foto di Federico De Luca

Nessuno come Eran Zahavi. L'israeliano ex Palermo, con 11 gol realizzati, è per distacco il miglior marcatore delle qualificazioni agli Europei 2020. Segue il russo Dyzuba (9 marcature), poi due inglesi: Kane e Sterling, a quota 8 reti. Di seguito i migliori marcatori di ciascun girone di qualificazione.

Gruppo A

Harry Kane (Inghilterra) 8 gol

Raheem Sterling (Inghilterra) 8

Gruppo B

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 7

Aleksandar Mitrovic (Serbia) 7

Gruppo C

Memphis Depay (Olanda) 6

Gruppo D

Christian Eriksen (Danimarca) 3

Christian Gytkjaer (Danimarca) 3

Gruppo E

Bruno Petkovic (Croazia) 3

Gruppo F

Claudiu Keseru (Romania) 6

Gruppo G

Eran Zahavi (Israele) 11

Gruppo H

Olivier Giroud (Francia) 5

Cenk Tosun (Turchia) 5

Gruppo I

Artem Dzjuba (Russia) 9

Gruppo J

Teemu Pukki (Finlandia) 7