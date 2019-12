Roma a Friedkin, accordo a un passo dopo videoconferenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero fa il punto su quella che è stata la distanza tra Pallotta e Friedkin, limata (ancora non del tutto come espresso dal comunicato di stanotte del club, ndr) negli ultimi negoziati. L'accordo è praticamente arrivato però dopo una videoconferenza tra i due imprenditori, 790 milioni al lordo dei 272 milioni di debiti rinegoziati attraverso un bond a sette anni emesso da Goldman Sachs. Adesso, per limare i dettagli, entrano in campo i legali per la definizione dei termini contrattuali.