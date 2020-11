Scadenza 2021. Nkoulou, il leader rimasto con il cerino in mano. Forse rinnova

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Da pilastro a sopportato. Perché è evidente che qualcosa si sia rotto fra Nicolas Nkoulou, difensore camerunense, e il Torino, due stagioni fa, quando Petrachi avrebbe voluto portarlo con sé in giallorosso, mentre Urbano Cairo decise di togliere dal mercato il suo leader difensivo, reo di avere maturato troppo tardi la decisione di andarsene. A quel punto Nkoulou si era sfogato in maniera evidente, finendo fuori dalla squadra per qualche settimana. Da lì in poi è cambiato più o meno tutto nel rapporto fra le parti, tanto che ora - a pochi mesi dalla scadenza - non c'è ancora un accordo per prolungare il contratto.

Non è detto che vada via. Perché nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti per incominciare a intavolare la trattativa. È evidente che la situazione sia differente rispetto a due anni fa, perché le big ora scelgono altri profili e Nkoulou è rimasto con il cerino in mano. Quindi non è da escludere un prolungamento del rapporto che potrebbe anche essere una benedizione per chi non è più riuscito a fare la differenza come prima. Il futuro è affidato a una moneta: al 50% c'è la permanenza, al 50% andrà via.

Il futuro di Nkoulou

Torino 50%

Altro 50%