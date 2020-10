Scadenze 2021, Parma: dubbio Bruno Alves. Scozzarella verso l'addio

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

PARMA

I casi spinosi - Sono tre i giocatori in scadenza di contratto nella rosa emiliana. Oltre a Bruno Alves, anche Scozzarella e Dezi (artefici delle promozioni degli scorsi anni) sono in bilico. Poi occhio ai riscatti, che potrebbero condizionare il prossimo mercato. Il dubbio principale è: cosa fare con il capitano? Bruno Alves ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli, nonostante sia ormai arrivato alle soglie di 40 anni. I ducali però hanno decisamente abbassato l'età media e il portoghese (così come il centrocampista) non dovrebbe rientrare nei piani per il futuro, a meno che non dimostri di essere perfettamente integro. Nei prossimi mesi dovrebbero essere definiti i riscatti di Cornelius e Brunetta, mentre Nicolussi Caviglia dovrà convincere la società a suon di prestazioni convincenti.

Le scadenze

Bruno Alves 2021, ingaggio 0,6 milioni

Juan Brunetta (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 0,5 milioni

Andreas Cornelius (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 1 milione

Hans Nicolussi Caviglia (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,3 milioni

Matteo Scozzarella 2021, ingaggio 0,35 milioni

Jacopo Dezi 2021, ingaggio 0,42 milioni