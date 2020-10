Scadenze 2021, Sampdoria: il totem Quagliarella non si tocca, si lavora per Verre

vedi letture

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

SAMPDORIA

I casi spinosi - Sono ben sei gli elementi della rosa blucerchiata con il contratto in scadenza. Da Yoshida a Verre, fino a Ramirez e capitan Quagliarella, la società dovrà prendere decisioni importanti e forse sofferte. In seguito si penserà anche ai riscatti: Letica e Keita Balde dovranno convincere di meritarsi la conferma. Il bomber classe 1983 ha un ingaggio superiore al milione e un contratto rinnovato a dicembre 2019. Finora è stato abbastanza continuo e resta il punto di riferimento più importante per la squadra di Claudio Ranieri. Prolungamento quasi scontato, così come quello di Maya Yoshida, che dovrebbe anche ridursi lo stipendio. Meno chiara è la situazione di Gaston Ramirez: finora non è stato trovato un accordo, ma la mancata cessione potrebbe incredibilmente aver portato un riavvicinamento.

Le scadenze

Karlo Letica (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,2 milioni

Maya Yoshida 2021, ingaggio 1 milione

Vasco Regini 2021, ingaggio 0,5 milioni

Albin Ekdal 2021, ingaggio 1,1 milioni

Valerio Verre 2021, ingaggio 0,7 milioni

Gaston Ramirez 2021, ingaggio 1,1 milioni

Keita Balde (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 1 milione

Fabio Quagliarella 2021, ingaggio 1,2 milioni