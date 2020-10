Sir Carlo Ancelotti ha già reso l'Everton una grande di Premier League?

"Rapito dall'ambizione e dal progetto Everton". Utilizzò più o meno queste parole Carlo Ancelotti, a fine 2019, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dei Toffees. Sir Carlo era reduce dall'addio, a tratti non ancora compreso a fondo, al Napoli e scelse di tornare in Premier per trovare il progetto giusto per il rilancio. Per far tornare, o forse far diventare, l'Everton una grande. A partire dal boxing day del 2019, Ancelotti prese possesso della panchina di Goodison Park e da quel momento, grazie alla sua gestione, l'Everton ha vissuto un climax ascendente di risultati. Per capirci, nelle prime 8 partite sotto la sua gestione, 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, contro il Manchester City. Il 12° posto finale non rese giustizia al suo ottimo impatto, ma ovviamente dietro quel piazzamento c'era ben presente l'avvio stentato sotto la guida di Marco Silva.

Il primato che non ti aspetti - Ora però la musica è cambiata. Ancelotti ha capito l'ambiente. Ha dato continuità al suo lavoro, ha fatto crescere i tanti talenti ancora inespressi. E il mercato ha ovviamente fatto la propria parte. Perché gli Allan, i Doucouré e gli James Rodriguez hanno dato tanto in termini di qualità e personalità, alla parte blu del Merseyside. E il campo sta parlando. Primo posto in classifica, 4 successi consecutivi (fra cui quello col Tottenham) e pareggio nell'ultima coi cugini del Liverpool. Insomma, un primo posto che è passato tramite le sfide con le due finaliste di Champions del 2019. Non proprio le ultime arrivate. Ora però serviranno le conferme, servirà la continuità. Ed in tal senso il prossimo filotto, non propriamente impossibile, potrà dire qualcosa in più: Southampton, Newcastle, United, quindi Fulham, Leeds e Burnley. Sei partite che potrebbero in qualche modo già indirizzare la stagione. E in caso di mantenimento del primato, raccontare di un Everton ancelottiano già pronto per i grandissimi palcoscenici.