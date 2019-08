Sky Sports UK - Lovren out. Ma non c'è ancora l'intesa Roma-Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Lovren si avvicina alla Roma. Escluso dalla lista dei convocati per la gara di Supercoppa Europea che andrà in scena domani a Istanbul contro il Chelsea, il difensore croato è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo che nelle gerarchie di Klopp è scivolato alle spalle di Virgil van Dijk, Joel Matip e Joe Gomez. Il Liverpool è pronto a darlo via, a patto però che si trovi la quadra con la società capitolina che proprio in questa settimana sta provando a stringere per il suo ingaggio.