Liverpool, i convocati per la Supercoppa. Out Lovren per influenza

Il Liverpool, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla Supercoppa Europea. Assente Alisson per via dell'infortunio al polpaccio, out anche Lovren: il calciatore croato è uno degli obiettivi della Roma per quanto riguarda la difesa. Ecco la lista completa dei Reds che sfideranno il Chelsea: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Hoever, Kelleher, Alexander-Arnold, Elliott.