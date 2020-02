Sliding Doors per la SPAL. Il futuro di Semplici è in bilico

Minuto numero 67 di SPAL-Sassuolo. La squadra di De Zerbi aveva da poco pareggiato il gol di Bonifazi grazie al rigore trasformato da Caputo. La squadra estense ha la possibilità di tornare subito avanti, ma la conclusione ravvicinata di Murgia viene deviata con la punta delle dita da Consigli e si stampa sul palo. Il pallone poi rimbalza e torna docilmente fra le braccia del portiere. Se fosse entrata probabilmente si parlerebbe di altro, invece adesso tutti i riflettori sono puntati sul futuro di Leonardo Semplici. Il gol di Boga, arrivato a pochi secondi dal triplice fischio, ha condannato la SPAL all'ennesima sconfitta della stagione, con il club di Ferrara ancora ultimo in classifica.

E adesso Semplici rischia davvero la panchina. Questa volta si sono sbilanciati anche i piani alti della SPAL: "Ci riuniremo e valuteremo tutto, in particolare la situazione del tecnico. Idee per un possibile sostituto? Ci sono dei contatti, ma non sono io che decido. Ci sarà un comunicato stampa". Così il patron della SPAL Francesco Colombarini, al termine della sfida.

Il futuro di Semplici quindi potrebbe essere a rischio. Forse questa squadra ha bisogno di una scossa, forse il club avrebbe dovuto cambiare prima per cercare la svolta: adesso la SPAL rischia davvero tanto.