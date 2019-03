Soldi ben spesi? Inter: Lautaro top, dubbio riscatto per Keita

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

Il successo contro il Milan ha riportato l'Inter al terzo posto, merito anche di Lautaro Martinez che di fatto rappresenta il riferimento offensivo nerazzurro in attesa del 'ritorno' di Mauro Icardi. La scorsa estate, tra l'altro, ha visto l'arrivo di Politano che ben sta facendo in maglia nerazzurra. Altalenante il rendimento di Nainggolan, mentre De Vrij rappresenta un grande rinforzo per il pacchetto arretrato. Vrsaljko non è riuscito a esprimere il proprio potenziale, stesso discorso più o meno per l'ex laziale Keita. Il riscatto di quest'ultimo, infatti, sarà da valutare.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Keita Baldé - 22 presenze, 4 gol, 857' in campo

Sime Vrsaljko - 13 presenze, 912' in campo

Matteo Politano - 38 presenze, 5 gol, 2.670' in campo

Federico Dimarco - Ceduto in prestito ad agosto al Parma

Radja Nainggolan - 26 presenze, 4 gol, 1.690' in campo

Kwadwo Asamoah - 32 presenze, 2.723' in campo

Stefan De Vrij - 31 presenze, 2 gol, 2.782' in campo

Lautaro Martinez - 29 presenze, 9 gol, 1.475' in campo

Gennaio 2019

Proprio l'infortunio di Vrsaljko ha spinto Ausilio a tesserare Cedric a gennaio, anche se difficilmente sarà confermato. Gravillon tornerà invece in estate dopo i trascorsi nerazzurri del passato: la stagione a Pescara ha convinto la dirigenza a riportarlo a Milano al termine del campionato in corso.

Andrew Gravillon - Riscattato a gennaio e lasciato in prestito al Pescara fino a giugno

Cedric - 8 presenze, 436' in campo