Soldi ben spesi? Udinese, Musso e Pussetto bene. Flop Vizeu

La solita rivoluzione estiva ha portato a Udine tanti giovani di belle speranze e qualche profilo conosciuto. Al di là del rendimento della squadra, dei due cambi in panchina (Tudor è il terzo allenatore, dopo Velazquez e Nicola) e della situazione di classifica, diversi investimenti si sono rivelati fortunati: Musso, Troost-Ekong e Pussetto saranno probabilmente rivenduti a cifre alte. Sul bilancio pesano i 20 milioni spesi per strappare Mandragora alla Juventus: il capitano dell'Under-21 non ha ancora convinto del tutto. Tanti flop, da Vizeu a Machis, fino a Opoku e Teodorczyk, che però è stato frenato da problemi fisici

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Juan Musso - 18 presenze, 27 gol subiti, 1620' in campo

William Troost-Ekong - 28 presenze, 1 gol, 2465' in campo

Ben Wilmot - 1 presenza, 0 gol, 45' in campo

Nicholas Opoku - 10 presenze, 0 gol, 728' in campo

Hidde ter Avest - 17 presenze, 0 gol, 861' in campo

Rolando Mandragora - 25 presenze, 1 gol, 2167' in campo

Ignacio Pussetto - 26 presenze, 4 gol, 1667' in campo

Lukasz Teodorczyk - 11 presenze, 1 gol, 245' in campo

Nicolas - - 1 presenza, 2 gol subiti, 120' in campo

Felipe Vizeu - 5 presenze, 0 gol, 26' in campo. Da gennaio ceduto al Gremio.

Marco D'Alessandro - 16 presenze, 0 gol, 869' in campo

Darwin Machis - 14 presenze, 1 gol, 583' in campo. Da gennaio ceduto al Cadice.

A gennaio i friulani si sono mossi puntando soprattutto sull'esperienza. Dal Watford, società sorella, sono arrivati Zeegelaar e Okaka, mentre gli acquisti di Sandro e De Maio hanno puntellato difesa e centrocampo. L'attaccante italiano è stato il più utilizzato, con risultati piuttosto mediocri.