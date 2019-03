Sorteggio CL - Il Barcellona vince sempre, è tra le favorite

© foto di J.M.Colomo

Troppo forte per il Lione. Il Barcellona stacca il biglietto per i quarti di finale con una goleada, affidando al proprio campione principe, Leo Messi, la risposta da recapitare a un Cristiano Ronaldo debordante la sera prima. Due gol - il secondo straordinario - e tante giocate di qualità, per ricordare a tutti la forza di una squadra con almeno undici alternative di livello. Ed è tornato in forma anche Suarez, ultimamente in difficoltà.

Come gioca - Come da dieci anni a questa parte, il 4-3-3 di Valverde vede Leo Messi sulla destra, con il suo mancino quando entra dentro il campo, più moltissime possibilità in avanti, da Coutinho a Dembele, passando per Malcom: il tridente di scorta non è per nulla male. Meno tiki taka e più risultato, ma sempre con una filosofia offensiva: al Camp Nou sarebbe difficile per chiunque. Non si può dire che, con Juve e City, non sia una favorita della Champions League.

L'andamento nell'ultimo mese - Pareggio contro il Lione al Groupama, vittoria clamorosa in casa - e forse anche preventivabile - in campionato solo vittorie, anche contro club importanti come Real Madrid o Siviglia, passaggio del turno roboante contro i Galacticos in Copa del Rey. Gira tutto bene a Valverde, anche in virtù di una squadra straordinaria. Sei vittorie e un pari vogliono dire qualcosa.

Formazione titolare - (4-3-3) ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.