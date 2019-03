Sorteggio CL - Il cammino della Juventus: tre sconfitte, super CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre sconfitte, tutte indolori. Se non è record poco ci manca per la squadra di Massimiliano Allegri, schiacciasassi in campionato ma zoppicante in Champions League. Da settembre c'era solamente un interrogativo: riuscirà Cristiano Ronaldo a essere decisivo in bianconero? La tripletta con l'Atletico ha svelato l'arcano, con la netta percezione che possa essere l'anno giusto: certo, le sfide che l'attendono non sono semplici, perché City e Barcellona sono due avversarie tutt'altro che semplici.