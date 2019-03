Sorteggio EL - Napoli, la sconfitta austriaca impone dei cambiamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non senza patemi. Il Napoli ha ottenuto il pass per i quarti di Europa League dopo aver superato il Salisburgo agli ottavi, visto il 3-0 azzurro conquistato al San Paolo e il ko per 3-1 alla Red Bull Arena di ieri sera. La formazione di Carlo Ancelotti dovrà migliorare la mentalità oltre che l'approccio, visto quanto accaduto nel secondo tempo in terra austriaca, per puntare al secondo titolo continentale dopo quello di trenta anni fa.

Come gioca - Atteggiamento propositivo nonostante il cambio di guida tecnica, da Sarri ad Ancelotti. L'addio di Hamsik, avvenuto un mese fa, ha promosso definitivamente Fabian come titolare a centrocampo al fianco di Allan. La difesa titolare rappresenta uno dei punti forti della squadra (ieri erano presenti Chiriches-Luperto vista la squalifica di Koulibaly e Maksimovic), mentre il reparto offensivo si appoggia sui gol di Milik. Insigne e Mertens, infatti, non vivono un buon momento dal punto di vista realizzativo (tre gol nel 2019 per il capitano, mentre il belga non va a segno addirittura da fine dicembre).

L'andamento nell'ultimo mese - Non è propriamente eccezionale, almeno considerati i due fronti. Perché il Napoli in campionato ha conquistato appena una vittoria nelle ultime cinque apparizioni (lo 0-4 del Tardini contro il Parma), mentre l'Europa rappresenta l'unico vero grande obiettivo per chiudere la stagione con un titolo in bacheca. Dopo la doppia vittoria contro lo Zurigo, in ambito continentale, l'undici partenopeo ha avuto la meglio in virtù del gol segnato ieri Milik a inizio gara.

Formazione titolare - (4-4-2) Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik.