Speciale agenzie - Alisson come top, Musah il futuro: Football Capital senza frontiere

Il miglior portiere del mondo come biglietto da visita, come fiore all'occhiello. Stefano Castagna racconta il percorso di Football Capital, agenzia che non è solo Alisson ma che vede nel brasiliano del Liverpool l'indiscusso portabandiera. L'attuale numero uno di Football Capital entra in società a fine 2015 e questa cambia pelle più volte fino a trovare una nuova dimensione a 3-4 anni dalla sua nascita.

Alisson il top player Un percorso che porterà Castagna e l'agenzia ad assistere anche il numero uno della Roma che passerà poi al Liverpool per una cifra record. "Sicuramente è stato un transfer molto impegnativo visti i numeri coinvolti e le squadre che lo volevano con il Chelsea in un pressing costante, ma alla fine la volontà dei Reds di volerlo più di tutti ha convinto il giocatore". Una valorizzazione che è andata avanti negli anni e che ha portato Alisson a vincere il titolo di numero uno del mondo anche nel 2020. Questo anche grazie a un lavoro radicato con base sudamericana, che vede Argentina e Brasile come main markets. "Abbiamo individuato nuovi mercati di espansione come il Messico e gli Stati Uniti, che avranno per qualità di atleti e possibilità di sponsor e sviluppi a livello comunicazione e marketing una forza importante".

Musah la rising star Come Yunus Musah, il 2002 newyorkese del Valencia. Che è proprio l'esempio massimo della nuova strada e della filosofia dell'agenzia. Una delle star potenziali del calcio mondiale che verrà, da un paese che ne sforna una dopo l'altra. Castagna di lui dice che "è un ragazzo di una umiltà e forza mentale fuori del normale. Ha tutto per essere un grande campione, sta giocando da titolare un campionato importante come la LIGA in una squadra forte e blasonata come il Valencia".

I futuri nazionali Fuchs e Luiz Felipe sono altri esempi dei target importanti di Football Capital che ha un progetto chiaro: "fare un lavoro di Scouting importante cercando di firmare con giovani di questo livello che avranno almeno 10/12 anni di carriera di alto spessore davanti. Stiamo parlando di ragazzi che avranno possibilità di difendere la maglia della propria nazionale e giocare trofei importanti". Così la visione per il domani è cristallina. Crescere, coi ragazzi, coi migliori talenti, sviluppando il lavoro in nazioni emergenti e crescendo internamente anche in altre aree oltre a quella sportiva per migliorare in maniera costante i servizi.