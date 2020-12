Speciale agenzie - Rogon, al top grazie a Wittmann. Dalla Germania al mercato globale

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

In Germania, ma non solo, la Rogon è considerata una delle più grandi agenzie di procuratori esistenti. Un'eccellenza nel campo presente sul mercato da oltre 20 anni e che grazie a serietà e passione si è costruita lo status di punto di riferimento in materia di gestione dei calciatori.

L'origine dell'agenzia e la struttura - La storia della Rogon è legata indissolubilmente a Wolfgang Fahrian, ex portiere della Germania occidentale che al termine della carriera nel '76 diventò agente. Ma la crescita e lo sviluppo dell'agenzia è dovuta soprattutto a Roger Wittmann, agente presente sul mercato internazionale da oltre 25 anni e managing director della Rogon, la cui fondazione vera e propria per come la conosciamo oggi risale al 1999. Una realtà che oggi, a livello mondiale, conta oltre 70 impiegati. La sede centrale è ovviamente in Germania, a Ludwigshafen am Rhein, ma ci sono altri due quartier generali a Hong Kong (Rogon Asia) e a Porto Alegre (Rogon Brazil).

La mission - We take you to the max. Questo il claim che l'agenzia ha fatto proprio. Fin dai primi anni di vita, la Rogon si è proposta obiettivi ambiziosi e si è posizionata nel mercato della agenzie ricercando l'eccellenza. Vuol essere un punto di riferimento internazionale nella gestione a 360° degli atleti ma pure aiuto e sostegno per i giovani calciatori che si affacciano al professionismo. Alla base di tutto, ovviamente, deve esserci il talento. Chi si affida all'agenzia tedesca, sa che può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per la gestione della carriera, dagli aspetti sportivi alla vita quotidiana fino alle questioni contrattuali e di marketing.

I big di ieri e di oggi - In totale, la Rogon gestisce oltre 100 giocatori. I nomi sulla cresta dell'onda oggi sono quelli di Tiemoue Bakayoko, Roberto Firmino, Marcel Sabitzer, Joelinton e Julian Draxler, fra gli altri. Mentre in passato si ricordano, fra gestione e operazioni di intermediazione, Maurizio Gaudino, Carlos Dunga, seguito nel passaggio dal Pescara allo Stoccarda, Mario Basler, Angelos Charisteas, Fabian Ernst, Ailton, Kevin Kuranyi, Rafinhas, Gekas, Grafite, Kevin Prince Boateng dal Portsmouth al Milan, Schmelzer, Hilbert, Luiz gustavo, Roque Junior, Tim Wiese e Halil Altintop.

Rogon, i giovani e il calcio femminile - L'obiettivo è quello di lavorare e consigliare i giovani di maggior talento e potenzialità. Con una prerogativa: la famiglia, nel caso dei giovanissimi, viene tenuta in considerazione ed entra a far parte a pieno titolo del percorso decisionale che riguarda la crescita del ragazzo. Dall'educazione all'alimentazione e lo sviluppo fisico, la Rogon segue passo passo ogni step di crescita. Fino, ovviamente, ai primi approcci col calcio professionistico ed i primi contratti in tal senso. C'è poi Rogon Women, la divisione che segue il calcio femminile e che ha nella propria scuderia atlete di livello internazionale. Fra queste Sara Däbritz e Charlotte Voll del PSG, Lea Schüller e Laura Donhauser del Bayern Monaco e Sara Doorsoun del Wolfsburg.