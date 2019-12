Speciale Champions - Atl. Madrid, meno certezze ma garanzia Simeone

Il mercato estivo ha rivoluzionato l'Atletico Madrid. Tra cessioni e svincoli, Diego Simeone ha perso gran parte dei protagonisti del suo meraviglioso ciclo (Griezmann e Godin su tutti) ed è stato costretto a ricominciare quasi da zero. Nelle difficoltà, l'ex tecnico del Catania si è sempre esaltato, ma la prima parte della stagione è stata caratterizzata da infortuni e risultati non sempre all'altezza delle aspettative, soprattutto in campionato, dove i colchoneros sono a sei punti dalla vetta.

Come è andata nel girone - Una corsa a due con la Juventus, che però ha preso il largo dopo il giro di boa, quando i madrileni sono stati sconfitti a Leverkusen. Poi è arrivata anche la battuta d'arresto di Torino, che ha costretto Koke e soci a giocarsi la qualificazione all'ultima giornata.

La stella - Jan Oblak Il rendimento altalenante di Joao Felix non consente al talento portoghese di ritagliarsi questo ruolo, almeno per il momento. Tra i tanti della vecchia guardia (Saul e Koke su tutti), il portiere sloveno è l'elemento di maggiore personalità e affidabilità, insostituibile per Simeone. Blindato dal club con il nuovo contratto e una super-clausola, Oblak conferma stagione dopo stagione di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

La rivelazione - Renan Lodi Troppo facile dire Joao Felix, che non in realtà non potrebbe essere nemmeno definito "rivelazione" considerata la cifra sborsata per strapparlo al Benfica. Allora diciamo Renan Lodi, perché sostituire una leggenda come Filipe Luis non era impresa facile, ma il 21enne di Serrana è riuscito a farsi apprezzare da Diego Simeone grazie alla spinta che garantisce sulla corsia sinistra e alla fisicità.

L'undici tipo - Un 4-4-2 solido, quadrato, ma pure ricchissimo di talento. L'addio di Griezmann ha lasciato un vuoto che Joao Felix è riuscito solo parzialmente a colmare, mentre Morata ha risposto presente, sostituendo molto bene un Diego Costa frenato dai problemi fisici. La difesa è il reparto che ha subito i maggiori cambiamenti, soprattutto nell'ultimo periodo: gli infortuni dei due centrali titolari, Gimenez e Savic, hanno lanciato Felipe e Mario Hermoso, che però non stanno dando grosse garanzie.

(4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Correa, Koke, Thomas, Saul; Joao Felix, Morata.

Coefficiente di difficoltà - 4/5