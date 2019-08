Speciale Champions - Borussia, Hummels nel motore. Poi Sancho e Reus

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il titolo sfumato un anno fa, all'ultima curva, il Borussia Dortmund vuole tornare a vincere dopo parecchi anni di dominio Bayern Monaco. Lo fa riprendendosi Hummels, rinforzando la difesa con Schulz e confermando i migliori. Finora due vittorie nelle prime due gare, più il 2-0 firmato contro i rivali di sempre in Supercoppa.

Il mercato - La sfida più difficile è stata quella di dire di no a Jadson Sancho, blindato nonostante offerte a tre cifre da parte del Manchester United. Poi grandi acquisti, tutti molto qualitativi: Brandt e Thorgan Hazard rappresentano due colpi da novanta, così come il ritorno del capitano Hummels dopo la sua parentesi al Bayern Monaco. Confermato Paco Alcacer in avanti, è stato inserito Schulz e rinnovato il prestito di Hakimi dal Real Madrid.

La stella - Marco Reus - Finalmente superati i problemi fisic che lo hanno tenuto fuori a lungo tempo - oltre che per Mondiale 2014 ed Europeo 2016 - l'attaccante simbolo del Borussia Dortmund è tornato a segnare con grande continuità, firmando 17 reti nella scorsa Bundesliga da trequartista dietro la punta.

La possibile rivelazione - Jadson Sancho - Non può essere una sorpresa, ma in Champions League può diventare l'uomo in più del Borussia Dortmund. Perché deve ancora confermarsi ad altissimi livelli contro i migliori al mondo, pur entrando già nella storia come primo, nella Bundesliga, ad arrivare a 15 gol.

L'undici tipo Il 4-2-3-1 ha tanta fantasia, molti interpreti offensivi e una cerniera abbastanza chiara, con Weigl e Witsel che sembrano insostituibili, nonostante la presenza di un giovane di grande esperienza come Dahoud. Dietro ci sono più scelte, Guerreiro è un jolly, Hakimi e Schmelzer potrebbero anche essere titolari. L'unico sicuro, in avanti, di un posto è Marco Reus: poi possono cambiare i nomi, i ruoli, con riserve come Gotze, Brandt o Bruun Larsen.

Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer.